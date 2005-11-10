Lorenzo Palmisani è uno dei segreti del Frosinone che domenica a San Siro contro il Milan ripartirà dal sesto posto in classifica, con soli quattro punti in meno rispetto ai rossoneri quarti in classifica dopo le prime undici giornate. Il portiere classe 2004 è oggi sia titolare dell'Under 21 di Silvio Baldini che dell'undici di Massimiliano Alvini, allenatore che recentemente sul suo numero uno ha speso parole al miele: "Ha qualità tecniche nel ruolo del portiere veramente da top. Ha una testa notevole per il ruolo nell’adattamento, c'è veramente del materiale nel ragazzo. L’anno scorso a Monza in Coppa Italia il portiere era Sherri, si procurò un gravissimo infortunio, entrò Lorenzo e poi fece 38 partite in maniera eccellente. Speriamo che continui perché per il calcio italiano sarebbe bello avere un altro portiere eccellente davvero".

Due mesi fa il rinnovo col Frosinone

Nato ad Alatri, prodotto del settore giovanile del Frosinone, Palmisani è titolare in prima squadra dallo scorso anno e questo autunno - dopo un avvio davvero eccellente - s'è guadagnato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031. Un modo per premiare la sua crescita esponenziale, ma anche per chiarire che - almeno a gennaio - non c'è alcuna intenzione di darlo via.

E in estate? Tutto evidentemente dipenderà dalle offerte, anche se gli estimatori sia in Italia che all'estero non mancano. La Juventus già la scorsa estate aveva bussato alla porta della società laziale, ma poi alla fine ha optato per altre scelte. A posteriori in casa bianconera serpeggia più di qualche rimpianto perché nel 2027 sarà più complicato e più oneroso mettere le mani sul classe 2004. Però l'interessamento resta, la Juventus resta tra le squadre interessate al numero uno dell'Under 21 anche per la prossima estate.

Il Napoli sfida la Juventus per l'estate

A questo punto però non c'è solo la società bianconera. Restando in Serie A, è emerso forte negli ultimi giorni anche l'interessamento del Napoli. Il club partenopeo la prossima estate si troverà di nuovo a dover prendere delle decisioni in merito ai suoi portieri, soprattutto con quell'Alex Meret che nelle ultime ore ha rimediato un infortunio che lo costringerà ai box per un paio di mesi e che ha un contratto in scadenza a giugno.

Meret e Palmisani condividono lo stesso procuratore, il rinnovo del primo in linea di massima esclude l'arrivo del secondo. Viceversa, l'addio a parametro zero del portiere friulano potrebbe spalancare le porte del Maradona al portiere oggi al Frosinone.