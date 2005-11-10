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Panchina d'Oro, 35ª edizione, per la Serie A vince Cristian Chivu dell'Inter

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 13:10Serie A
16.11.2026 13:10Serie A
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Consueto appuntamento presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per premiare i migliori allenatori della passata stagione sportiva
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Appuntamento di gala oggi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, casa della Nazionale italiana, con la 35ª edizione della 'Panchina d'Oro', premio per i migliori allenatori della passata stagione.

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Ore 13:10 - Vince la Panchina d'Oro per la Serie A a Cristian Chivu dell'Inter con 16 voti. Al secondo posto Cesc Fabregas del Como con 12 voti, mentre al terzo posto Gian Piero Gasperini della Roma con 9 voti

Ore 13:05 - Vince la Panchina d'Oro Serie B Massimiliano Alvini del Frosinone con 26 voti su 43 pervenuti. Al secondo posto Giovanni Stroppa del Venezia, mentre al terzo Alberto Aquilani del Catanzaro. Queste le parole del tecnico dei ciociari: "Prima di tutto grazie a mi ha votato. Ricevere questo premio davanti a tante persone che vivono il calcio è una soddisfazione. Il premio è col mio nome sopra, ma non è un premio solo per me. C'è la mia famiglia, il mio staff che mi segue nei momenti belli e nei momenti brutti. E poi i calciatori senza i quali noi allenatori non andremo da nessuna parte. Poi c'è il Frosinone del presidente Stirpe. Abbiamo costruito qualcosa insieme di bellissimo. E ringrazio anche Renzo Castagnini che mi ha voluto a Frosinone".

Ore 13:00 - Panchina d'Oro di Serie C a Francesco Tomei dell'Ascoli. Secondo posto Fabio Gallo del Vicenza al terzo posto Cristian Bucchi dell'Arezzo. Queste le parole del tecnico dei marchigiani: "Questa è una grande emozione. Quando si è premiati da colleghi, da coloro che conoscono questo mondo è davvero bello. Ringrazio chi mi ha votato, mister Ulivieri e tutta la Federazione. Ringrazio la proprietà dell'Ascoli, il ds Matteo Patti e la squadra che è il fulcro di tutto. Loro sono il motore. Senza dimenticare il mio staff e tutti coloro che lavorano nell'Ascoli. Sono felice di questo premio che mi permette di ringraziare chi mi ha spinto a fare questo lavoro che è Eusebio Di Francesco".

Ore 12: 55 - Premio Speciale 'Mino Favini' dedicato al calcio giovanile a Matteo Silvestri del Sassuolo che lo scorso anno era all'Empoli.

Ore 12:53 - Panchina d'Oro speciale a Daniele Franceschini, commissario tecnico della Nazionale U17 campione d'Europa nella finale contro la Spagna. Altra Panchina d'Oro speciale a Francesco Farioli, tecnico del Porto campione di Portogallo. Entrambe i trofei verranno consegnati in altro momento.

Ore 12:48 - Panchina d'Oro per la Serie A Women a Luca Rossettini della Roma. Davide Sassarini del Napoli al secondo posto, mentre Giampiero Piovani dell'Inter è arrivato terzo. Queste le sue parole: "Per me ricevere questo premio di fronte a Renzo Ulivieri è una grande emozione. In più c'è Mario Beretta che mi ha vissuto da calciatore. Così come Ulivieri mi ha fatto esordire in Serie C. Ringrazio colleghi e colleghe per la stima. Ringrazio la mia famiglia, la squadra e il club che sono state protagoniste di una stagione di ripartenza. Ci tengo a ricordare in quest'occasione un amico e un campione che non c'è più da otto anni: Davide Astori":

Ore 12:43 - Spazio alla Panchina d’Oro per la Serie B Femminile. Vince il premio Selena Mazzantini del Como 1907. Davanti a Roberto Rossi del Cesena e Nicoletta Matta del Lumezzane. "Volevo ringraziare chi mi ha votato - ha detto l'allenatrice del Como -. Sono orgogliosa di questo premio, perché da valore ulteriore al lavoro che facciamo e che accomunano tutti gli allenatori. Si tratta di un riconoscimento individuale, ma voglio condividerlo con tutte le ragazze della squadra, con lo staff e con il club che ci supporta costantemente. Per ultimo voglio dire che questo premio deve essere un ulteriore stimolo per continuare a migliorarci".

Ore 12:39 - Adesso spazio alla Panchina d’Oro per il Futsal, Serie A Maschile Diego Rios della L84.

Ore 12:36 - Si parte con le premiazioni con la Panchina d’Oro per il Futsal, Serie A Femminile. Vince il premio, Cataldo Guarino del Bitonto, consegnato dal presidente della LND Giovanni Abete.

Ore 12:30 - Prende la parola Giovanni Malagò - "Poche parole perché non voglio rubare tempo ai premiati. Per tanti anni mi sono occupato di altri sport e miei colleghi, anche del mondo del calcio, mi chiedevano come mai l’Italia è stata in grado di far bene in altre discipline rispetto al calcio. La situazione degli impianti la conosciamo tutti e la posizione è condivisa, sulla scuola evito ulteriori commenti. Quindi è tutto sulle spalle sulle società dilettantistiche di ogni disciplina. Ho sempre sostenuto una tesi di cui conosco le radici. Abbiamo i migliori allenatori, nel calcio e in altri sport, siamo esportatori di competenze. Questo è un valore aggiunto che ci ha permesso di compensare i gap di sistema. Ho una grande considerazione di questa categoria, sono una risorsa importante. Se il calcio italiano è stato e tornerà ad essere importante è per merito degli allenatori”

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