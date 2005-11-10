Altra occasione persa: a 25 anni ancora non è chiaro il livello di Nicolò Fagioli

Da ormai qualche anno Nicolò Fagioli è uno dei giocatori più chiacchierati del nostro calcio. A un certo punto hanno dato un buon contributo a queste discussioni le vicende extra-calcistiche che l'hanno visto coinvolto, la squalifica per il coinvolgimento del centrocampista in un giro di scommesse sportive illegali che ha avuto come conseguenza la squalifica per quasi tutta la stagione 2023/24. Però ancor più di quella parentesi a far discutere sono state qualità tecniche che a macchia di leopardo hanno impressionato allenatori, addetti ai lavori e tifosi.

Tra gli allenatori che sono rimasti folgorati da quel che Fagioli potrebbe diventare c'è Luciano Spalletti che dopo quella stagione con pochissime presenze decise di convocarlo a sorpresa per l'Europeo in Germania. Quella competizione doveva rappresentare l'occasione dell'immediato riscatto, poteva trasformarsi nell'evento perfetto per lasciarsi alle spalle un periodo assai complicato. Per imporsi come regista della Nazionale. Invece Fagioli in terra tedesca deluse come tutto il resto della comitiva, a conti fatti titolare solo nell'ottavo di finale a Berlino contro la Svizzera che vide gli azzurri naufragare senza opporre alcuna resistenza.

Prestazione insufficiente a Bruxelles

Fagioli ieri sera è stato riproposto dal primo minuto nella sfida contro il Belgio, a sorpresa è stato preferito a Doumbia. La sua decima presenza in Nazionale circa quattro anni dopo il suo esordio. Una scelta figlia della voglia del CT di impostare al Re Baldovino una gara di palleggio, una scelta rinnegata già a fine primo tempo con la sostituzione del centrocampista della Fiorentina. Prestazione impalpabile per il classe 2001: una conclusione dopo sei minuti e poi l'eclissi più totale.

L'Italia ieri a Bruxelles non ha perso certo per Fagioli, ma anche quest'ultimo ha contribuito a una serata da cancellare. Ha confermato una volta di più tutti i dubbi su un giocatore che a sprazzi lascia intravedere un grande calcio, ma è ancora troppo intermittente per essere considerato un grande giocatore. Quello della discontinuità non è certo solo un problema del centrocampista di Piacenza, ma nel suo caso questo limbo dura praticamente da sempre. Fin dagli albori della sua carriera.

Qual è il livello di Fagioli?

Dopo l'ottima annata in prestito a Cremona Fagioli sembrava potesse diventare un punto fermo della Juventus e invece alla fine la società bianconera l'ha ceduto alla Fiorentina nel febbraio 2025. Firenze, in quel momento, sembrava l'ambiente ideale per venir fuori con meno pressioni sulle spalle, ma a quasi due anni di distanza anche col viola addosso i dubbi sono gli stessi di sempre. Qual è il vero valore di Fagioli? Il dubbio assilla tutti, anche Paolo Vanoli. Ieri Mancini ha provato a rilanciarlo in una gara da dentro o fuori, ma la sua prestazione ha fornito un'altra volta tanti punti interrogativi e poche certezze.