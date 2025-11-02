Live TMW
Parma, a breve le parole di Cuesta in conferenza stampa
Seconda sconfitta in pochi giorni per il Parma, che non riesce a trovare punti nel derby emiliano contro il Bologna. Una gara che si prospettava diversa dopo il subitaneo gol di Bernabé, ma nel corso della ripresa si è completata la rimonta rossoblu. A commentare la sfida per i crociati sarà ovviamente mister Carlos Cuesta, presente a breve in conferenza stampa.
