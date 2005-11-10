Parma, non solo Bernabé: in 3 in dubbio per la Roma. I tempi di rientro di Romero
Daniele Najjar
In vista del prossimo incontro di campionato contro la Roma, il Parma di Alberto Gilardino deve fare i conti con diversi giocatori ancora in dubbio per le condizioni fisiche non ancora ottimali. Tre di loro in particolare attualmente sono ancora alle prese con problemi di varia natura che tengono in sospeso la loro convocazione contro i nerazzurri.
Parma, i giocatori in dubbio contro la Roma
Tra i calciatori non al meglio figura Adrian Bernabé, il quale sta completando il percorso di recupero dopo aver riportato un guaio muscolare alla coscia sinistra prima della partita disputata contro l'Atalanta. Come riporta ParmaLive.com, c'è da monitorare in vista della Roma anche la situazione di Diego Carlos, che ha accusato un risentimento agli adduttori nel corso del test amichevole disputato contro il Cesena: le sue possibilità di scendere in campo verranno monitorate quotidianamente dallo staff tecnico, con la sua presenza per la sfida di sabato che rimane ancora incerta.
Un quadro analogo riguarda Dominik Drobnic, fermato da un fastidio alla pianta del piede che lo aveva costretto a lasciare il campo in anticipo contro i bergamaschi e a saltare successivamente il confronto con il Bologna. Sicuramente indisponibile ovviamente per l'impegno con i nerazzurri David Romero, il cui rientro in campo potrebbe avvenire direttamente dopo la sosta natalizia del campionato.