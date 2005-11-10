Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Lecce, Gennaro Gattuso ha parlato anche del proprio futuro sulla panchina biancoceleste. Il tecnico, arrivato a Roma sei mesi fa, ha spiegato di essersi ambientato molto bene e di non escludere una permanenza prolungata: “Sinceramente non penso se devo stare 2 o 3 anni, penso a oggi e mi sento a mio agio qua. Ho la sensazione di stare qui da dieci anni.

Dopo la sconfitta col Mantova sembrava ci fosse un funerale e questo ambiente e questo legame mi piace, quando uno sta bene in un posto ci deve pensare più di una volta perché è difficile trovare posti dove si può lavorare così bene e spero di restare qui a lungo”.

Gattuso ha poi spiegato quanto le esperienze all'estero abbiano contribuito alla sua formazione come allenatore: “Devi chiedere se fare un po' lo gitano e a me piace, io amo andare in giro e toccare con mano culture e mentalità completamente diverse. La mia crescita in questi anni viene anche da tutti i giri che ho fatto. Noi italiani pensiamo di essere sempre i più bravi, ma non è assolutamente così. Se riesci a mettere qualcosa dentro di altre culture è importante”.