Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda ha parlato in conferenza stampa del suo giocatore chiave, il centrocampista Angelo Stiller, che potrebbe essere di nuovo disponibile per la partita di Champions League contro l'Inter di mercoledì. Queste le sue parole sul suo recupero per la sfida di San Siro: "Non escluderei una sua presenza in campo mercoledì, anche se sarebbe una decisione al limite. Proveremo di tutto. Si sta allenando liberamente. Sta affrontando le sfide con la dovuta cautela. L'obiettivo è che si senta completamente rilassato e libero. Il fastidio non è ancora del tutto scomparso, è minimo".

Questo il il calendario della prossima giornata di Champions League:

Martedì 24 novembre 2026

18:45 Bodø/Glimt – LASK

18:45 Galatasaray – Aston Villa

21:00 Arsenal – Borussia Dortmund

21:00 Como – AEK Atene

21:00 Feyenoord – Porto

21:00 Manchester City – Napoli

21:00 RB Leipzig – Lens

21:00 Real Madrid – PSV Eindhoven

21:00 Slovan Bratislava – Real Betis

Mercoledì 25 novembre 2026

18:45 Sabah – Barcelona

18:45 Slavia Praga – Villarreal

21:00 Atlético Madrid – Viking

21:00 Club Brugge – Liverpool

21:00 Inter – Stoccarda

21:00 Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe

21:00 Lille – Bayern Monaco

21:00 Paris Saint-Germain – Roma

21:00 Sporting CP – Manchester United