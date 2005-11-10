Stoccarda, Hoeness: "Proveremo di tutto per avere Stiller in campo contro l'Inter"
Simone Lorini
Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda ha parlato in conferenza stampa del suo giocatore chiave, il centrocampista Angelo Stiller, che potrebbe essere di nuovo disponibile per la partita di Champions League contro l'Inter di mercoledì. Queste le sue parole sul suo recupero per la sfida di San Siro: "Non escluderei una sua presenza in campo mercoledì, anche se sarebbe una decisione al limite. Proveremo di tutto. Si sta allenando liberamente. Sta affrontando le sfide con la dovuta cautela. L'obiettivo è che si senta completamente rilassato e libero. Il fastidio non è ancora del tutto scomparso, è minimo".
Questo il il calendario della prossima giornata di Champions League:
Martedì 24 novembre 2026
18:45 Bodø/Glimt – LASK
18:45 Galatasaray – Aston Villa
21:00 Arsenal – Borussia Dortmund
21:00 Como – AEK Atene
21:00 Feyenoord – Porto
21:00 Manchester City – Napoli
21:00 RB Leipzig – Lens
21:00 Real Madrid – PSV Eindhoven
21:00 Slovan Bratislava – Real Betis
Mercoledì 25 novembre 2026
18:45 Sabah – Barcelona
18:45 Slavia Praga – Villarreal
21:00 Atlético Madrid – Viking
21:00 Club Brugge – Liverpool
21:00 Inter – Stoccarda
21:00 Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe
21:00 Lille – Bayern Monaco
21:00 Paris Saint-Germain – Roma
21:00 Sporting CP – Manchester United