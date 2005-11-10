Dopo Kevin De Bruyne, il Napoli pensa ad un altro centrocampista che in estate si svincolerà dal Manchester City. Come riferito dal The Sun, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino per l'estate Mateo Kovacic. Il croato non rinnoverà il contratto che lo lega ai Citizen fino al giugno del 2027 e starebbe riflettendo per un eventuale ritorno in Serie A, dopo un inizio carriera vissuto all'Inter tra il 2013 e il 2015.

Ci pensano anche Milan e Juventus

Oltre agli azzurri, però, su Kovacic ci sarebbero anche il Milan e la Juventus, pronte a inserirsi qualora ce ne fosse l'opportunità. Il nodo principale, al momento resta l'alto ingaggio percepito dal classe 1994 ma la Serie A resta piuttosto vigile.