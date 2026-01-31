Parma, Corvi: "Felici di avere Cuesta. Non sono stupito dal campionato che sta facendo Chivu"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, il portiere del Parma Edoardo Corvi ha parlato del suo tecnico Carlos Cuesta: "Il mister è giovane, come noi - sottolinea -. Ha un impatto importante in termini di personalità con tutti i ragazzi. Anche lui sta imparando, è la sua prima esperienza da allenatore. Noi cerchiamo di seguire sempre i suoi consigli: siamo felici di averlo qui".

Dal suo arrivo in Emilia, il tecnico viene considerato il più "italiano" degli allenatori stranieri. L'estremo difensore sottolinea come prima di tutto la squadra ceca di essere compatta e solida in fase difensiva. "Poi costruiamo la fase offensiva. Ma siamo con lui, rispetto all’anno scorso siamo cresciuti in termini di esperienza. Il tasso tecnico è alto, quest’anno ci sono giocatori con più partite nello 'zainetto': questa è la chiave della stagione che stiamo vivendo".

E invece il suo ex allenatore Cristian Chivu adesso siede sulla panchina dell'Inter. Corvi non è stupito dall'ottimo avvio del suo ex mister: "Ha grande personalità, sono contento di come stia andando, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Non tifiamo per nessuno, ma dal punto di vista affettivo ci fa piacere che lui e Bonny siano in quella posizione".