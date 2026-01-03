Parma, Cuesta: "Grosso persona straordinaria, gli auguro il meglio ma non oggi"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha presentato la sfida contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo giocare molto bene, esser molto concentrati con chiarezza e determinazione su quello che vogliamo fare, riuscendo a farlo con continuità".

Davanti Oristanio con Ondrejka dietro a Pellegrino:

"Scelgo sempre chi ritengo essere più pronto per iniziare e impattare dall'inizio. Tutti sono pronti, che sia per 30 secondi o 95 minuti".

In settimana vi ha fatto visita Dallara, vi ha raccontato qualche segreto per il successo?

"Ho avuto il piacere di conoscerlo un mese e mezzo fa, un grandissimo imprenditore e una persona di valori incredibili. Una fonte di ispirazione, un onore averlo avuto al nostro fianco e speriamo ci possa portare fortuna".

In passato Grosso ha studiato Cuesta:

"Ci siamo conosciuti, è una persona straordinaria, gli auguro tutto il bene. Non oggi, ma per il suo futuro, contento di vederlo far così bene a Sassuolo".