Lecce, Gorter: "Contenti di giocare dopo tre giorni la batosta di Frosinone, ricarichiamo le pile"
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Marta Bonfiglio
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01.11.2026 17:42Serie A
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Olaf Gorter, centrocampista del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Genoa. Le sue parole: "Abbiamo giocato male a Frosinone ma siamo fortunati, si gioca dopo tre giorni. Possiamo ricaricare le pile e cambiare feeling sulla partita di oggi".
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