Alle 20.45 il fischio d'inizio di Napoli-Torino, allo stadio Maradona, quarto degli anticipi del sabato della 12^ giornata di Serie A. Nel corso del pre-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport il tecnico azzurro, Massimiliano Allegri: "Una gara che vale di più? Vale perché siamo indietro in classifica, nelle ultime due ini casa abbiamo pareggiato con Roma e Lazio, bisogna cercare di vincere, iniziare a vincere dopo la sosta sarebbe importante, contro il Torino che sta facendo bene. Abate al primo anno in A ha già imparato molto e sono contento con lui. Ci vorrà precisione e pazienza. Abbiamo recuperato Favasuli e Spinazzola, uno gioca e l'altro è a disposizione" (al termine dell'intervista i due si abbracciano).

Vergara trequartista: è la posizione che sente più sua?

"Antonio è un giocatore molto bravo se gli facciamo trovare la palla in corsa, negli inserimenti e negli spazi. Per il resto dobbiamo migliorare nei gol subiti e nelle occasioni dove non siamo ancora una squadra che dia sensazione di solidità".

Su De Bruyne: martedì c'è il City, gestione del minutaggio?

"Non è una questione di gestione, ma che ha giocato tante partite, ha giocato in nazionale, stasera saranno importanti i cambi, è un giocatore di altissima qualità tecnica, è migliorato molto nella condizione fisica e arrivava da un lungo periodo di inattività. Siamo molto contenti di lui. Lo stesso Lang ha buona gamba, abbiamo buoni cambi".