L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN dopo la sconfitta per 1-5 contro la Roma: "Mister Gasperini ha grande esperienza, mi ha fatto piacere rivederlo. Credo in questi ragazzi e anche lui mi ha detto di farlo, gli ho fatto un in bocca al lupo per la stagione”.

Il risultato non rispecchia la partita:

“Sono entrato negli spogliatoi e il rumore della sconfitta è particolare, soprattutto in serate come questa. Per 70 minuti abbiamo fatto una grandissima partita, per chi non l’ha vista è difficile spiegare il risultato. Purtroppo alcuni eorrri individuali hanno compromesso la partita e ne siamo usciti per nostri demeriti. Servirà un’analisi lucida, c’è molto da correggere. Mi porto a casa alcune cose positive che dobbiamo portarci addosso per le prossime”.

Quando parliamo di crescita volevo sottolineare l’aggressività e la verticalità della squadra fino a quando è cambiata l’inerzia. A fine gara poi sono arrivati gli applausi, non è normale dopo un 5-1. Belle anche le scuse di Troilo, sono immagini importanti:

“Testimonia il fatto che il pubblico sente quando diamo tutto. Lo vogliamo trasmettere, c’è amarezza. Io devo essere fiducioso. C’è amarezza nei ragazzi. Abbiamo fatto una grande gara. Subentrare non è mai facile. Per 65 minuti siamo stati squadra contro una squadra fortissima. Cambiare il protocollo del lavoro e della metodologia non è semplice, ma i ragazzi sono incredibili. Dobbiamo lavorare e continuare a migliorare. Quando subiamo azioni per errori individuali non possiamo lasciare la gara perché vieni punito. Dobbiamo restare concentrati e fiduciosi”.