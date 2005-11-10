Alle 20.45 il fischio d'inizio di Napoli-Torino, allo stadio Maradona, quarto degli anticipi del sabato della 12^ giornata di Serie A. Parla ai microfoni di Sky Sport il tecnico granata, Ignazio Abate: "Cosa ho preso da Allegri? Innanzitutto mi fa piacere ritrovarlo, una persona di uno spessore incredibile, di alto livello, ho un rapporto speciale con lui, è un maestro per me ed è un piacere affrontarlo a questi livelli".

Pronti per la partita della svolta?

"Svolta no, siamo all'interno di un percorso, stiamo cercando di costruire una certa mentalità, la sosta non ha aiutato perché si sono fermati diversi giocatori, anche se è sempre un onore rappresentare la propria nazionale, ma oggi mi aspetto una gara di personalità dai miei".

Come l'avete preparata?

"Cerchiamo sempre di essere noi stessi e di mettere in difficoltà l'avversario, vogliamo sempre fare risultato".