Ore 20.15 - Tra pochi minuti la conferenza stampa dell'esterno giallorosso Emanuele Lulli al termine di Parma-Roma, gara valevole per la 12° giornata di Serie A.

Ore 20.25 - Inizia la conferenza

Wesley è stato uno dei più importanti, ma tu hai sfiancato la fascia del Parma.

"Wesley è fantastico, cerco sempre di migliorare insieme a lui. Lo stesso con Molina e Rensch. Sono contento della prestazione ma devo sempre migliorare".

Cosa ruberesti dai tuoi compagni? Il tuo rinnovo di contratto?

"La temperanza di Rensch, la balistica di Molina, la bravura nei primi passi di Wesley. Sono contentissimo del contratto, felice della fiducia della società".

Che partita sarà a Parigi?

"Affronteremo una squadra fenomenale, ma dovremo essere noi stessi, cercando di divertirci e fare risultato".