Ignazio Abate, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara sul campo del Napoli: "Napoli è stata la mia prima esperienza fra i professionisti, i miei nonni sono napoletani e mi hanno trasmesso questa passione: è sempre bello giocare qui".

Come si affronta una squadra come il Napoli?

"Dobbiamo cercare di non snaturarci, incontriamo una squadra fisica e la scelta di Gineitis va in questa direzione. Sarà una sfida affascinante, in uno stadio bello. Mi aspetto una prestazione di personalità da parte dei miei".

Dovete migliorare nella gestione?

"Il nostro è un percorso, è una questione di maturità della squadra che crede in un determinato calcio. Poi esiste la lettura dei momenti della partita e in questo dobbiamo migliorare tanto".

Che effetto le fa ritrovare Allegri?

" Ê sempre un piacere ritrovarlo a questi livelli, ho vissuto anni molto belli insieme a lui".