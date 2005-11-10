Napoli, Beukema: "Bisogna vincere, è semplice. Problemi in estate, ora sto bene"
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Daniele Najjar
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Oggi alle 20:41Serie A
autore Daniele Najjar
21.11.2026 20:41Serie A
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Alle 20.45 il fischio d'inizio di Napoli-Torino, allo stadio Maradona, quarto degli anticipi del sabato della 12^ giornata di Serie A. Nel corso del pre-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport il difensore azzurro, Sam Beukema: "Questa partita la dobbiamo vincere, è semplice. Vogliamo vincere anche perché siamo davanti ai nostri tifosi, che meritano una vittoria che manca da un po'. Dobbiamo parlare meno e dimostrare di più, oggi".
Sta migliorando la tua condizione.
"Avevo qualche problema dall'estate, come tutti volevo giocare di più, lavoro ogni giorno e quando il mister chiama devo essere pronto. Dopo qualche gara senti che prendi più ritmo e fiducia e mi sento bene".
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