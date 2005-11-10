Per la sfida contro il Torino, Massimiliano Allegri sceglie nuovamente Kevin De Bruyne in panchina. Si è parlato molto del belga in questa sosta per le nazionali, con le voci di un possibile addio a gennaio e l'accostamento al PSV Eindhoven non respinto dal diretto interessato. Protagonista con il suo Belgio anche contro l'Italia, il fantasista inizierà in panchina contro i granata.

Quinta panchina per KDB

Si tratta della quinta volta per KDB in cui parte dalla panchina in campionato, mentre in Champions ha sempre giocato da titolare. Normale gestione delle forze e può essere il preludio alla sua presenza da titolare da ex di turno contro il Manchester City, in Champions League, nella sfida in programma martedì sera alle 21, in Inghilterra.

Così si intuisce anche dalle parole di Allegri: "Non è una questione di gestione, ma che ha giocato tante partite, ha giocato in nazionale, stasera saranno importanti i cambi, è un giocatore di altissima qualità tecnica, è migliorato molto nella condizione fisica e arrivava da un lungo periodo di inattività. Siamo molto contenti di lui. Lo stesso Lang ha buona gamba, abbiamo buoni cambi".

Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino

Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin R.; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund.

A disposizione: Contini, Spinelli, Favasuli, De Bruyne, Olivera, Lucca, Giovane, Marianucci, Pereyra, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Torino (3-5-1-1): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Adams, Simeone.

A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Pellegri, Vlasic, Oristanio, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Fortini, Zapata. Allenatore: Ignazio Abate.