Roma, Lulli: "Malen giocatore stupendo. A Parigi con tranquillità"
Francesco Servino
L'esterno della Roma Emanuele Lulli ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul campo del Parma, dove è stato decisivo Malen con ben 4 gol: “È un giocatore stupendo e una persona alla mano. È stupendo”.
Quanto è importante per un esterno essere allenato da Gasperini?
“Il modo di giocare del mister ci aiuta molto, sfrutta le nostre caratteristiche. Fa un gioco che ci piace molto, devo approcciare al meglio ogni partita”.
La prossima è a Parigi:
“Sarà una partita fantastica con ottimi giocatori. Dobbiamo affrontarla con tranquillità, dobbiamo giocarcela come se fosse una partita come le altre. Non deve essere un'altra Manchester o come contro il Real Madrid”.
Ti hanno detto che assomigli a Cobolli?
“Sì (ride, ndr). Non sapevo fosse nel settore ospiti oggi”.