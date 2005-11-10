Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Roma:

Come arriva il Parma

Il ritorno del campionato porta con sé una seria emergenza in difesa per il Parma, che dovrà rinunciare a Ndiaye (squalificato), oltre a Drobnic e Diego Carlos, le cui condizioni sono ancora in bilico. Gilardino punterà comunque sulla difesa a tre, che vedrà l’inserimento di Carboni come braccetto sinistro, mentre Troilo e Delprato completeranno il reparto. Passando alle corsie laterali, a sinistra non si tocca Valeri, mentre sulla destra è aperto il ballottaggio tra Britschgi e Cremaschi, con il primo in vantaggio. A centrocampo si registra un recupero importante: quello di Bernabé, anche se potrebbe essere schierato solo a gara in corso. Sulla mediana Keita è sicuro del posto, mentre Sierro si giocherà una maglia con Nicolussi, che punta a riprendersi la titolarità. A completare la linea ci penserà Fabbian, in vantaggio su Ordonez. Infine non mancano dubbi anche in attacco, dove si ripartirà certamente da Lontani, ma chi sarà ad affiancarlo? Senza Romero (infortunato), fino a questo momento la scelta è ricaduta su Touré, ma Gilardino potrebbe optare per la fisicità di Elphege. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva la Roma

Gasperini sembra orientato a confermare il consueto 3-4-2-1, con qualche possibile novità rispetto all’ultima uscita contro il Sassuolo. Tra i pali tornerà Svilar, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Mancini, Ndicka ed Hermoso. Balerdi rappresenta un’alternativa, ma potrebbe essere condizionato dagli impegni con la nazionale argentina. Sulla corsia destra Molina parte favorito su Lulli, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Wesley. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Cristante e Koné. Sulla trequarti Dybala è in vantaggio su Mora per affiancare Soulé. La Joya punta quindi a tornare titolare dal primo minuto. In avanti Malen sarà ancora il principale riferimento offensivo. (da Roma, Marco Campanella)