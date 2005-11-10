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Parma-Torino 0-0, le pagelle: Okoye para un rigore importante, Troilo salva sulla linea

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Francesco Servino
Oggi alle 20:40Serie A
autore Francesco Servino
28.10.2026 20:40Serie A
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Finisce 0-0 al Tardini la partita tra Parma e Udinese, valevole per la 9° giornata del campionato di Serie A. A pesare sul risultato il rigore sbagliato da Bernabé, con Okoye bravo a rispondere e a salvare i suoi.

LE PAGELLE DEL PARMA

Daffara 6,5- Esordio in Serie A niente male per l’ex Avellino che porta a casa un clean sheet grazie anche a un paio di interventi di livello.

Delprato 6 - Prova a suonare la carica ai compagni, andando anche a inserirsi nell’area dell’Udinese in un paio di occasioni, ma non riesce a entrare nel tabellino.

Troilo 7 - Il migliore del Parma, regge il confronto con Davis e gli impedisce di trovare il gol con un salvataggio miracoloso. Nella ripresa poi è sontuoso nel salvare sulla linea un tiro di Ekkelenkamp.

Drobnic 6 - Gara in crescita del classe 2007, che non commette sbavature e porta a casa una sufficienza.

Britschgi 5,5 - Meglio in difesa che in attacco, con Gilardino che però avrebbe bisogno di più qualità dallo svizzero anche nella metà campo avversaria.
Dall’86’ Almqvist s.v.

Bernabé 4,5 - Partita non entusiasmante del 10 alla quale si aggiunge un rigore calciato così così, con Okoye bravo ad intuire l’angolo e a dirgli di no.
Dal 74’ Fabbian s.v.

Sierro 5 - Parte male il numero 4, con diversi errori non da lui. Prova a redimersi con un paio di tiri che però non sortiscono l’effetto sperato.

Keita 5,5 - Prova a mettere le sue migliori doti a servizio della squadra, ma non riesce a caricarsi sulle spalle la mediana gialloblu come vorrebbe.

Carboni 5 - Si dimostra ancora una volta di un gradino inferiore a Valeri e risulta spesso indeciso e poco incisivo nelle sue decisioni con e senza palla.
Dal 59’ Valeri 6 - Prova un paio di accelerazioni sulla sinistra, senza però trovare i compagni.

Touré 5 - Prestazione negativa anche oggi, con diversi errori di scelta e di esecuzione. Da lui ci si aspettava molto di più, ma fin qui è tra le più grandi delusioni dell’annata crociata.
Dal 74’ Lontani s.v.

Romero 5,5 - Prova a sfuggire alla pressione di Kabasele, ma il centrale friulano lo sovrasta, facendogli toccare pochissimi palloni.
Dal 59’ Frigan 6 - Pochi palloni toccati dal croato, che sta cercando la sua migliore collocazione in campo.

Allenatore: Gilardino 6 - Questa squadra fa fatica a costruire gioco, ma per oggi è positivo essere riusciti a non prendere gol, per la prima volta sotto la sua gestione.

LE PAGELLE DELL'UDINESE

Okoye 7 - Partita da spettatore, ma sul rigore di Bernabé il suo guizzo felini è decisivo per tenere a galla i suoi.

Abankwah 5,5 - Lotta con Touré, facendo valere la sua forza fisica e la sua velocità a campo aperto. Suo il fallo di mano che concede il rigore, ma per sua fortuna Bernabé non fa centro.

Kabasele 6,5 - Si fa trovare pronto e vince il duello con Romero, dominando soprattutto sulle palle alte.

Palma 6 - Controlla la sua area di competenza senza commettere errori. Classe 2008 tra i migliori prospetti a disposizione di Runjaic.

Bertola 6 - Gara ordinata del laterale friulano, che contiene le poche sgambate pericolose dei crociati sul suo lato.
Dal 64’ Vojvoda 6 - Fa buona guardia sulla fascia, senza rischiare troppo.

Chakvetadze 6 - Partita positiva del georgiano in mezzo al campo, che riesce a smistare in modo puntuale i diversi palloni che tocca nel corso del match.
Dal’84’ Gomez s.v.

Karlstrom 6 - Il capitano friulano gioca una partita da regista arrivando anche al tiro in un paio di occasioni.
Dal 71’ Piotrowski s.v.

Kamara 5,5 - Sulla fascia sinistra è una costante, ma sulla sua valutazione pesa l’errore del primo tempo, dove da dentro l’area non ha trovato la porta da posizione favorevole.
Dal 71’ Ebosse s.v.

Zaniolo 6,5 - Quando ha la palla riesce sempre a creare pericoli, ma per lui niente gol o assist. Sarà comunque importante da qui in avanti per l’Udinese. Peccato per il giallo per fallo di reazione, che sarebbe potuto anche essere rosso.
Dall’84’ Miller s.v.

Ekkelenkamp 6,5 - Solo Troilo gli nega la gioia del gol vittoria, che non arriva per una questione di centimetri

Davis 5,5 - Troilo gli fa fare pochissimo, con il 9 friulano che per toccare palloni puliti deve allontanarsi di molto dall’area. Va vicini alla rete, ma anche nel suo caso Troilo gli dice di no.

Allenatore: Runjaic 6 - Un punto che non sappiamo se basterà a salvare la sua panchina, con il tecnico che dovrà ancora lavorare molto per portare l’Udinese al livello dello scorso anno.

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