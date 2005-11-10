Ivan Juric è pronto a ritrovare, anche in campo, Matteo Pessina. Il tecnico del Monza ha parlato così del centrocampista, alla vigilia della gara con la Fiorentina: “Ha fatto due settimane di allenamento. Solo la sua presenza non dico che mi tranquillizza, ma alza il livello di tutta la squadra. Se domani può partire titolare? Ci penserò”.

L’allenatore croato ha poi escluso la necessità di un vice Varela: “Non penso che serva, abbiamo Cutrone che è un signor attaccante, poi Dany Mota, Zeballos e Ngonge. Quest’ultimo senz'altro dovrà dare di più”.

Juric ha fatto anche il punto sugli infortunati: “Maye, Folorunsho e Ngonge saranno fuori. Ziolkowski potrà giocare. Antov? Grande protagonista ma in questo momento preferisco altri. Ballottaggio Touré-Birindelli? Tourè ha avuto un grande impatto sia in allenamento che in partita. Il ballottaggio c'è perché mi piacciono entrambi, ho due giocatori che mi fanno sentire sereno”.