Dopo la pausa si rivedranno Pavlovic e Tomori. Il punto da casa Milan sugli infortunati
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 08:23Serie A
autore Tommaso Bonan
11.11.2026 08:23Serie A
Il tecnico Amorim ha concesso una settimana di pausa ai giocatori rimasti a Milano: appuntamento al centro sportivo il 16 novembre
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Lunga pausa per i pochi rossoneri rimasti a Milanello: alla ripresa degli allenamenti, lunedì prossimo, Amorim spera di poter verificare i progressi di qualcuno della lunga lista di indisponibili.
Tornano Tomori e Pavlovic, quasi pronto anche Loftus-Cheek
Per Milan-Frosinone, o al massimo una settimana più tardi, il tecnico portoghese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - spera di poter recuperare Fikayo Tomori, ormai una preziosa risorsa alternativa ai difensori centrali. Tra i giocatori in dubbio, ma verso il recupero, c’è anche Pavlovic, che ha saltato gli impegni con la Serbia per problemi a un rene. Quasi pronto per rientrare anche Ruben Loftus-Cheek.
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