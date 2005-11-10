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Lazio, Isaksen ha cambiato marcia: "Ora gioco più libero e sento la fiducia di Gattuso"

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 08:08Serie A
11.11.2026 08:08Serie A
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L'esterno danese sta vivendo il suo momento migliore dopo il lungo stop: la svolta è arrivata con il nuovo tecnico.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La versione migliore di Gustav Isaksen si è finalmente palesata anche a Roma. L'esterno della Lazio sta vivendo un momento di grande crescita dopo un periodo complicato segnato dagli infortuni e dal lungo recupero per la pubalgia. Il danese, impegnato con la sua nazionale, ha raccontato il segreto della sua rinascita: una maggiore serenità mentale. "In questo periodo sono davvero felice. Ho trovato una pace interiore dentro e fuori dal campo, tutto sta andando nella direzione giusta", ha spiegato durante la trasmissione Totalfodbold.

La fiducia ritrovata dopo il periodo difficile

Il cambio di passo è arrivato dopo aver superato i problemi fisici che ne avevano condizionato l'inizio di stagione. "In estate ho dovuto affrontare alcuni infortuni, tra operazione e riabilitazione. Per tornare al meglio serviva tempo, poi quando inizi a stare bene ogni giorno il corpo risponde meglio e puoi allenarti e giocare al 100%". I numeri confermano la crescita: con quattro reti nelle prime undici giornate di campionato, Isaksen è già vicino al bottino dello scorso anno.

Gattuso e un calcio più naturale

Il danese attribuisce parte della sua rinascita anche al rapporto con Rino Gattuso: "Alla Lazio ho un allenatore che vede qualcosa in me e crede nelle mie capacità". L'esterno ha poi spiegato la differenza rispetto al passato: "Con Gattuso non devo pensare troppo, ed è proprio in queste condizioni che riesco a dare il meglio. Mi piace un calcio in cui difendi per poter ripartire subito e attaccare". Una filosofia che sembra avergli restituito entusiasmo e leggerezza.

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