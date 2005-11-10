Palladino, il valore di un allenatore che merita più considerazione

«L’arrivo di Palladino ha ridato spinta e autostima a un gruppo, oltre ad aver aumentato l’intensità degli allenamenti». Le parole dell’amministratore delegato del Bologna, Fenucci, fotografano perfettamente l'impatto del tecnico. E come dargli torto? Palladino ha rigenerato una squadra che sembrava destinata a una stagione complicata, riportando entusiasmo, convinzione e soprattutto risultati. Sette partite, cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, arrivata contro l’Inter. Numeri che raccontano una trasformazione importante, ma che non spiegano fino in fondo il lavoro svolto.

Non è la prima volta che Palladino riesce a lasciare il segno entrando in corsa. Con il Monza, alla sua prima esperienza in Serie A, subentrò a Stroppa con la squadra all'ultimo posto. La vittoria contro la Juventus fu la scintilla di un percorso che portò alla salvezza. Ancora più significativo il lavoro con l'Atalanta: arrivato al posto di Juric, prese una squadra in difficoltà, partendo dalla tredicesima posizione, e la condusse fino al settimo posto, mostrando gioco, organizzazione e solidità. Bene anche alla Fiorentina, dove, partendo dall'inizio della stagione, conquistò il sesto posto e raggiunse la semifinale di Conference League. Percorso poco considerato.

Palladino ha dimostrato di saper incidere, sia sul piano tattico sia nella gestione dello spogliatoio, anche in situazioni tutt'altro che semplici. Il suo calcio presenta un mix di caratteristiche che ricordano Allegri e Inzaghi: attenzione all'equilibrio, capacità di leggere le partite e valorizzazione delle qualità dei singoli. Vedi Kean alla Fiorentina. Eppure, ai risultati non è mai seguita una vera continuità nel percorso professionale del tecnico.

Restano difficili da comprendere la fine di alcune avventure vedi Fiorentina e Atalanta, a Bergamo sembrava essere la naturale prosecuzione di Gasperini. La sensazione è che Palladino sia un allenatore ancora troppo sottovalutato forse perché poco mediatico. I numeri, i risultati e la capacità di rigenerare le squadre meriterebbero maggiore attenzione.

Bologna rappresenta un'altra tappa importante della sua carriera, un'occasione per confermare quanto di buono ha già mostrato. Questa volta, però, la speranza è che al lavoro e ai risultati possa finalmente seguire quella continuità che Palladino meriterebbe per effetto di quello ha mostrato sul campo.