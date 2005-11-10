Tutto pronto per il ritorno di Ronaldinho in campo. Ma il Forlì resta senza allenatore

Se non bastava l’attesa per l’annunciato ritorno in campo del campione brasiliano Ronaldinho che domenica farà il suo esordio – ancora non è chiaro se da titolare e subentrando a gara in corso – con la maglia del Ravenna, la settimana prima del derby romagnolo si arricchisce di un altro, inatteso, evento. Il tecnico del Forlì Nicola Campedelli ha infatti deciso di lasciare l’incarico, per “motivi di carattere personale”, a cinque giorni da una sfida che richiamerà a Ravenna l’attenzione di tantissimi sportivi e appassionati, oltre che dei media, con il Benelli che farà registrare un tutto esaurito storico anche per merito della nuova tribuna costruita ad hoc per l’evento.

La nota del Forlì sulle dimissioni di Campedelli

"La società Forlì Football Club rende noto che, in data odierna, Nicola Campedelli si dimette dal proprio incarico come tecnico della prima squadra. Tale decisione si è resa necessaria per motivi di carattere personale che non permettono al tecnico di proseguire il percorso all’interno del club. La società desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento al mister per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il suo percorso in biancorosso. Al di là degli aspetti tecnici e sportivi, il club desidera sottolineare soprattutto le qualità umane che lo hanno contraddistinto. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per le future soddisfazioni, dentro e fuori dal campo".

Chi in panchina a Ravenna?

Il Forlì si trova così a dover decidere cosa fare: se scegliere subito un sostituto a cui affidare la squadra o andare a Ravenna a giocare il derby con il vice Gianluigi Bamonte in panchina. Una decisione è attesa nelle prossime ore.