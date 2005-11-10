Roma, Friedkin attesi nella Capitale: mercato al centro del vertice con Gasperini e D'Amico

A Roma la pianificazione per il mercato invernale si prepara a entrare nel vivo. Nelle prossime ore, riporta il Corriere dello Sport, è atteso nella Capitale uno tra Ryan e Corbin Friedkin, in arrivo dagli Stati Uniti per un incontro con Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Tony D'Amico. Un vertice destinato a definire le prossime mosse di una società intenzionata a sfruttare la sessione di gennaio per completare una rosa considerata ancora incompleta.

L'esterno resta la priorità

Le idee della dirigenza sono chiare ormai dall'estate. Gasperini ha più volte sottolineato la necessità di ampliare un organico che, pur competitivo, resta numericamente corto. La recente trasferta di Manchester, affrontata con appena sedici giocatori di movimento della prima squadra, ha confermato l'esigenza di aggiungere nuove alternative. L'obiettivo principale continua a essere un esterno offensivo mancino, profilo inseguito già negli ultimi giorni del mercato estivo, quando la Roma tentò senza successo gli assalti a Jamie Gittens, Luiz Henrique e soprattutto Jamie Leweling, arrivando a mettere sul tavolo un'offerta da 35 milioni di euro.

Nuovi rinforzi per inseguire i grandi obiettivi

L'ottimo rendimento della squadra, in piena corsa ai vertici del campionato e protagonista anche in Europa, ha rafforzato la convinzione della proprietà di investire ancora. Pur avendo diverse soluzioni sulle corsie laterali, Gasperini continua a ritenere indispensabile l'arrivo di un esterno con caratteristiche differenti rispetto agli uomini già presenti in rosa. Se dovesse presentarsi l'occasione giusta, la Roma è pronta a intervenire, ma ogni operazione passerà prima dal via libera definitivo della famiglia Friedkin, chiamata a dare l'ok alle strategie studiate insieme alla dirigenza giallorossa.