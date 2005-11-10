Il Milan è su Read del Feyenoord. Ricordate tutti gli olandesi della storia rossonera?

Il Milan cerca un rinforzo sull'out destro della difesa per gennaio e il nome caldo raccolto da TMW che sta emergendo in queste ore è quello di Givairo Read del Feyenoord. Già cercato in passato, la scorsa estate per la precisione, sia dalla Roma che dall'Inter, il classe 2006 con la formazione di Rotterdam ha già messo a segno 5 assist in 12 gare in Eredivisie. 16 gare totali in stagione compresa la Champions League, è uno dei maggiori indiziati per continuare la tradizione olandese del Milan.

Solo grandissime stelle

L'ultimo è stato il 2005 Silvano Vos, arrivato dall'Ajax e per adesso in Serie D a sgomitare con la maglia del Milan Futuro. La verità è che ci sono pochissime eccezioni di giocatori che non hanno sfondato, da Marco van Ginkel a Urby Emanuelson, per il resto parliamo di una tradizione stellare. Marco van Basten come principe, ma pure Ruud Gullit e Frank Rijkaard in quella santa trinità da inizio anni '90. Non è riuscito a sfondare come sperato Klaas-jan Huntelaar e con lui anche Patrick Kluivert, ma da Edgar Davids a Tijani Reijnders passando soprattutto da Clarence Seedorf, il centrocampo ha visto delle stelle con pochi eguali altrove.

La lista di tutti gli olandesi del Milan

Winston Bogarde

Edgar Davids

Nigel de Jong

Urby Emanuelson

Ruud Gullit

Klaas-Jan Huntelaar

Patrick Kluivert

Tijani Reijnders

Michael Reiziger

Frank Rijkaard

Clarence Seedorf

Jaap Stam

Marco van Basten

Mark van Bommel

Marco van Ginkel

Silvano Vos