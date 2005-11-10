Sarri ha superato Juric, sia in longevità che sul campo. Ma è ancora presto per la felicità

La matassa in casa Atalanta è tutt'altro che dipanata. Perché la vittoria con il Monza è un brodino caldo al termine di una settimana molto difficile, capace di abbattere anche un elefante. Maurizio Sarri invece è rimasto in sella nonostante lo 0-3 casalingo contro il Parma e l'1-1 con l'Almaty, pareggio che sembrava preannunciare guai peggiori. Invece i vertici nerazzurri pensano che si possa spostare l'unità di crisi più in là, forse perché la sfida contro l'Inter non ha bisogno certo di motivazioni extra che non la necessità di vincere. Potrebbe anche essere l'alba di un nuovo corso, come quella vista contro il Napoli di dieci anni fa.

Meglio di Juric

Non era poi così difficile rimanere a Bergamo più del tecnico croato, preso nel solco di Gasperini ed epurato dopo pochissimi mesi. Però a un certo punto non è sembrato scontato, visti i risultati altalenanti, sia in campionato che in Conference, dove il rischio forse non c'è, visti gli avversari molto meno preparati dal punto di vista dell'organico.

La notte non è ancora passata, ma la decisione attuale è quella di concedere ancora del tempo. Non indeterminato, ma almeno fino al venticinque dicembre, con la necessità di passare in Conference, vero obiettivo stagionale. Ovviamente al pari dei 40 punti tanto cari al presidente Antonio Percassi.