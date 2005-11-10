Caos FIGC, il vero rischio è far slittare le elezioni: il 14 dicembre è nel mirino

Il 14 dicembre resta la data fissata per le prossime elezioni FIGC, ma il rischio che l'assemblea elettiva possa slittare non è così lontano dalla realtà. Il ricorso presentato lunedì da Adriano Galliani contro la commissione istituita dal commissario straordinario Giovanni Malagò ha aperto una vicenda giudiziaria che difficilmente si esaurirà nei prossimi giorni. Venerdì 13 novembre il Tribunale Federale Nazionale esaminerà collegialmente il ricorso, dopo non aver concesso la sospensiva richiesta dall'ex amministratore delegato del Milan. La decisione è attesa nella stessa giornata, appena ventiquattro ore prima della scadenza del termine per la pubblicazione delle candidature. La Federcalcio, che ha deciso di costituirsi in giudizio, può dunque attendere il pronunciamento del TFN prima di completare l'iter. Il problema riguarda quello che potrebbe accadere dopo.

Elezioni FIGC, il problema sono i tempi della giustizia

La sentenza di venerdì, infatti, non sarà necessariamente l'ultima parola sulla vicenda. Chiunque esca sconfitto dal giudizio potrà rivolgersi alla Corte Federale d'Appello, per poi eventualmente proseguire davanti al Collegio di Garanzia del Coni e, una volta esauriti i rimedi sportivi, alla giustizia amministrativa, passando per Tar e Consiglio di Stato. Non è detto che i ricorsi comportino automaticamente la sospensione del procedimento elettorale, ma - al netto della procedura accelerata - conciliare tutti questi passaggi con il voto del 14 dicembre sembra complicato. Anche perché, per il momento, il contenzioso riguarda la legittimità della commissione incaricata di verificare le candidature, non ancora la loro ammissione. Quest'ultima rappresenta un ulteriore possibile terreno di scontro, soprattutto per la doppia firma del Genoa: il club rossoblù ha inizialmente sostenuto Galliani, revocando poi quell'adesione e appoggiando Malagò. Per l'attuale commissario straordinario è un passaggio decisivo, perché senza il Genoa avrebbe dieci firme di Serie A, una in meno delle undici necessarie. Se la sua candidatura sarà ammessa, Galliani potrà contestarla. In caso contrario, sarà Malagò a poter impugnare l'esclusione.

Il rischio è dunque quello di arrivare al 14 dicembre con una o entrambe le candidature ancora sub judice. I termini regolamentari impongono che la pubblicazione avvenga almeno trenta giorni prima dell'assemblea: sabato 14 novembre è quindi la scadenza per rispettare il calendario attuale. Un eventuale rinvio delle elezioni richiederebbe di individuare una nuova data, tenendo conto anche dei tempi necessari per la procedura elettorale. Non si potrebbe comunque andare oltre il 31 gennaio 2027, termine indicato dal Coni per la conclusione del commissariamento. Al momento nessuno vuole prendere in considerazione l'ipotesi di spostare il voto, anche perché si rischierebbe di prolungare ulteriormente una situazione già complicata. Ma la possibilità di eleggere un presidente il 14 dicembre, con il rischio che la sua elezione venga successivamente contestata o annullata, è altrettanto problematica. La FIGC si trova quindi davanti a una scelta non semplice: rispettare il calendario a costo di lasciare aperto il contenzioso oppure attendere che la giustizia faccia il suo corso, rinviando ancora l'elezione del nuovo presidente.