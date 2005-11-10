Monza, Varela: "Non credo a ciò che sto facendo, ma voglio godermi questo momento"
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Pierpaolo Matrone
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23.11.2026 23:37Serie A
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Gustavo Varela, attaccante del Monza e capocannoniere del campionato, autore di una doppietta contro la Fiorentina, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Non ci credo a quello che sto facendo, vado a casa, mi metto a letto, chiudo gli occhi, ci penso e dico 'Ma che sta succedendo?'. La vita e il calcio sono fatti di momenti e io devo soltanto godermi questi momenti".
Pessina ti ha dato il pallone per battere il rigore. Che gesto è?
"Sì, il capitano e tutto il Monza mi danno tanta fiducia e sono contento di fare tanto bene".
Cosa vuol dire la tua esultanza?
"C'è un significato tra me e la mia famiglia".
Ce la dici se sarai capocannoniere a fine campionato?
"Vediamo, ci penso".
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