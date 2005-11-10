Gustavo Varela, attaccante del Monza e capocannoniere del campionato, autore di una doppietta contro la Fiorentina, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Non ci credo a quello che sto facendo, vado a casa, mi metto a letto, chiudo gli occhi, ci penso e dico 'Ma che sta succedendo?'. La vita e il calcio sono fatti di momenti e io devo soltanto godermi questi momenti".

Pessina ti ha dato il pallone per battere il rigore. Che gesto è?

"Sì, il capitano e tutto il Monza mi danno tanta fiducia e sono contento di fare tanto bene".

Cosa vuol dire la tua esultanza?

"C'è un significato tra me e la mia famiglia".

Ce la dici se sarai capocannoniere a fine campionato?

"Vediamo, ci penso".