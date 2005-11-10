Inter, i fratelli Esposito si allenano sui rigori: lavoro extra con l'Italia dopo l'errore di Sebastiano

La doppietta di Francesco Pio Esposito e il rigore sbagliato dal fratello Sebastiano hanno segnato, in maniera diversa, la vittoria dell'Italia contro la Francia. I due attaccanti hanno deciso di dedicare parte dell'allenamento successivo proprio ai tiri dal dischetto, trattenendosi ad Appiano Gentile per una sessione supplementare prima della partitella organizzata da Roberto Mancini. A raccontare l'episodio è Tuttosport, che sottolinea come i fratelli Esposito abbiano lavorato su un fondamentale tornato d'attualità dopo l'errore di Sebastiano contro i francesi, seguito anche da un richiamo del commissario tecnico.

Seba Esposito non convocato

Intanto, in vista della sfida di Nations League contro il Belgio, Mancini deve ancora definire le scelte sulle fasce. Sebastiano Esposito non srà però in corsa per una maglia da titolare, visto che non è stato convocato per la sfida. Le valutazioni coinvolgono anche Federico Dimarco, candidato a partire dal primo minuto dopo l'assist fornito a Frattesi contro la Francia. L'esterno dell'Inter potrebbe essere impiegato in posizione avanzata oppure come terzino sinistro, a seconda delle condizioni di Riccardo Calafiori.