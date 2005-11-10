Walter Sabatini su Gasperini: "Ha spintonato Massara, io lo avrei preso a pugni"

Nel corso di un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale l'ex dirigente di Roma ed Inter, Walter Sabatini, si è espresso sull'allenatore giallorosso, Gian Piero Gasperini. Da un lato il riconoscimento del suo lavoro, dall'altro però un clamoroso retroscena che risalirebbe alla scorsa stagione.

Il retroscena di Sabatini su Gasperini e Massara

Queste le parole di Sabatini: "Se per una squadra meglio Gasperini o Gattuso? Gasperini, bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra"". E ha aggiunto: "Lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni...".

Le parole di Sabatini su Roma, Inter e Lazio

A proposito della Roma, Sabatini ha anche parlato del suo affetto per i colori giallorossi: "L'amore nel calcio? La Roma. Ma il mio errore più grande è stato lasciare l'Inter". E sulla lotta scudetto di oggi: "Se sarebbe assurdo per la Lazio vincere lo scudetto? No, è plausibile. Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli. Se è assurdo che il contestato Lotito abbia vinto con la Lazio più di due magnati Usa con la Roma? No, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi".