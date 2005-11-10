Dopo lo stop in Nazionale, il Bologna incrocia le dita per Cambiaghi: domani gli esami

Si è interrotta sul più bello l’avven­tura di Nicolò Cam­bia­ghi cin la maglia dell'Italia. L'esterno del Bologna, tra i protagonisti della magica notte del 3-1 alla Fran­cia, ha pagato caro l’incur­sione in area che gli ha fatto sfio­rare il suo primo gol con la Nazio­nale. L’ala brian­zola ieri si è alle­nata a parte, ma il trauma alla cavi­glia subito al Meazza gio­vedì nello scon­tro con Mai­gnan non è ancora smal­tito e quindi Cam­bia­ghi sal­terà la gara di que­sta sera con il Bel­gio.

Domani esami per Cmabiaghi: Palladino incrocia le dita

Il gio­ca­tore - ricorda in questo senso il Corriere di Bologna - ha lasciato il ritiro e domani sarà già a Castel­de­bole dove effet­tuerà gli esami di con­trollo anche se lo stop sem­bre­rebbe più pre­cau­zio­nale che altro. La spe­ranza di Pal­la­dino e di tutto lo staff ros­soblù è che non si tratti di nulla di grave e che l’attac­cante possa già recu­pe­rare in vista della sfida interna con­tro l’Udi­nese.