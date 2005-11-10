Dopo lo stop in Nazionale, il Bologna incrocia le dita per Cambiaghi: domani gli esami
Tommaso Bonan
Si è interrotta sul più bello l’avventura di Nicolò Cambiaghi cin la maglia dell'Italia. L'esterno del Bologna, tra i protagonisti della magica notte del 3-1 alla Francia, ha pagato caro l’incursione in area che gli ha fatto sfiorare il suo primo gol con la Nazionale. L’ala brianzola ieri si è allenata a parte, ma il trauma alla caviglia subito al Meazza giovedì nello scontro con Maignan non è ancora smaltito e quindi Cambiaghi salterà la gara di questa sera con il Belgio.
Domani esami per Cmabiaghi: Palladino incrocia le dita
Il giocatore - ricorda in questo senso il Corriere di Bologna - ha lasciato il ritiro e domani sarà già a Casteldebole dove effettuerà gli esami di controllo anche se lo stop sembrerebbe più precauzionale che altro. La speranza di Palladino e di tutto lo staff rossoblù è che non si tratti di nulla di grave e che l’attaccante possa già recuperare in vista della sfida interna contro l’Udinese.