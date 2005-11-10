Del Piero: "Il Real non è ancora squadra? No, ma ha giocatori che possono massacrarti"

Ospite negli studi di Sky Sport nel pre partita di Roma-Real Madrid, l'ex attaccante della Juventus e oggi opinionista, Alessandro Del Piero ha commentato così il match che vedrà tra poco protagonisti i giallorossi: "Gasperini sembra che quest'anno abbia una forza maggiore e ora deve confermarsi anche in Europa. Ha un test complicato, anche se il Real non sembra essere ancora squadra ha giocatori che ti possono massacrare se gli lasci spazio. Mi aspetto una prestazione di squadra di un certo tipo perché Gasp è tra i migliori a preparare queste partite".

Su Vinicius: "Non so quanto sarà sereno dopo le quattro giornate di squalifica che gli hanno rifilato in campionato. Ultimamente non sta passando un gran momento ma dà sempre la sensazione di essere pericoloso appena prenda palla".