Altri omaggi dai tifosi della Roma a Mourinho: striscione in Curva Sud, lui manda baci

Ancora altri omaggi da parte dei tifosi della Roma per Jose Mourinho, questa sera sulla panchina del Real Madrid per la sfida di Champions League.

In Curva Sud è stato esposto uno striscione 'a tre piani', che recitava: "Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spolia opima. E il popolo ti tributa la gloria eterna!", si legge nello stendardo, che porta la firma 'Curva Sud'. E poi un altro, in Tribuna Tevere: "A Budapest ci hai difeso fino all'inferno. Bentornato Jose, romanista in eterno".

Subito dopo, i tifosi di casa hanno intonato cori per Mou, che ha risposto mandando un bacio in direzione degli spalti.

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