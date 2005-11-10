Altri omaggi dai tifosi della Roma a Mourinho: striscione in Curva Sud, lui manda baci

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Altri omaggi dai tifosi della Roma a Mourinho: striscione in Curva Sud, lui manda baciTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:17Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 21:17Serie A
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Ancora altri omaggi da parte dei tifosi della Roma per Jose Mourinho, questa sera sulla panchina del Real Madrid per la sfida di Champions League.
In Curva Sud è stato esposto uno striscione 'a tre piani', che recitava: "Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spolia opima. E il popolo ti tributa la gloria eterna!", si legge nello stendardo, che porta la firma 'Curva Sud'. E poi un altro, in Tribuna Tevere: "A Budapest ci hai difeso fino all'inferno. Bentornato Jose, romanista in eterno".
Subito dopo, i tifosi di casa hanno intonato cori per Mou, che ha risposto mandando un bacio in direzione degli spalti.
Fonte: dall'inviato Marco Campanella
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