Il Real Madrid riprende subito la Roma: Mbappé semina Hermoso e fa 1-1
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:28Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 21:28Serie A
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Il Real Madrid torna subito in partita con il suo asso Kylian Mbappe. La Roma viene subito ripresa, al 25' è 1-1 il risultato dell'Olimpico, il francese elude un intervento di Hermoso e fredda Gollini con un destro, sul quale ha inciso anche una deviazione di Mancini.
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