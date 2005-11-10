Il Real Madrid riprende subito la Roma: Mbappé semina Hermoso e fa 1-1

Il Real Madrid torna subito in partita con il suo asso Kylian Mbappe. La Roma viene subito ripresa, al 25' è 1-1 il risultato dell'Olimpico, il francese elude un intervento di Hermoso e fredda Gollini con un destro, sul quale ha inciso anche una deviazione di Mancini.

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