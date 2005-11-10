Tegola per la Roma: dopo un quarto d'ora contro il Real Madrid si infortuna Koné
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:20Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 21:20Serie A
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Pessime notizie per Gian Piero Gasperini, perché la Roma perde per infortunio un perno del suo centrocampo come Manu Kone dopo poco più di un quarto d'ora della partita di Champions League contro il Real Madrid. Il centrocampista della nazionale francese (soccorso e consolato anche dal capitano della Francia, Mbappe) ha accusato un problema muscolare nella zona del flessore di destra e dovuto lasciare subito il campo, facendo posto a Pisilli.
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