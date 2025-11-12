Pinamonti batte Walukiewicz di un minuto. In questo Sassuolo c'è posto per Cheddira?

Non esistono insostituibili o intoccabili nel Sassuolo di Grosso. I neroverdi stanno ben disimpegnandosi in questo avvio di Serie A, dimostrandosi al momento la migliore, in termini di purissimi risultati, tra le tre squadre neopromosse dalla cadetteria.

Tra chi è sceso di più in campo con il Sassuolo non si trova il leader riconosciuto da tutti, il frontman conclamato Berardi, che è comunque il 6° giocatore tra gli emiliani con il maggior minutaggio raccolto. In testa c'è il centravanti, Andrea Pinamonti, che 'batte' per un minuto il difensore Walukiewicz, che ha coperto tra le altre cose anche la falla iniziale sul terzino destro. Si è preso di forza e a suon di parate, scalzando Turati dal ruolo di titolare, il portiere Muric. Tra i più visti in azione col Sassuolo anche il veterano del centrocampo Matic. Ancora a zero minuti, al netto di giovanissimi e dei portieri di riserva, si trovano Paz (che però ha avuto un infortunio) e Odenthal, che non sta trovando proprio spazio in difesa.

SASSUOLO

I più impiegati: Andrea Pinamonti (956 minuti), Sebastian Walukiewicz (955 minuti), Arijanet Muric (900 minuti), Jay Idzes (900 minuti), Nemanja Matic (892 minuti).

I meno impiegati: Yeferson Paz (0 minuti), Cas Odenthal (0 minuti), Laurs Skjellerup (9 minuti), Luca Moro (42 minuti), Edoardo Pieragnolo (70 minuti).