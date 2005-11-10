Un talento al giorno, Ignacio Ovando: Scaloni lo stima, Baccin... anche

L'Inter segue da vicino Ignacio Ovando, nato il 29 giugno 2007 a Gualeguaychú: parliamo di un difensore centrale argentino del Rosario Central alto 1,82 m. Cresciuto nelle giovanili del club (dopo un inizio al Central Córdoba), è stato arretrato da attaccante a centrale e ha firmato il primo contratto professionistico nel 2025. Ha esordito in Primera División il 5 ottobre 2025 nella vittoria sul River Plate e si è rapidamente imposto come titolare, contribuendo al titolo argentino 2025. Nel 2026 è diventato pilastro della squadra anche in Copa Libertadores, totalizzando oltre 40 presenze con diversi gol e assist.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centrale moderno di piede destro, abile con i piedi, solido nel gioco aereo e con ottima lettura delle situazioni. Si distingue per personalità, posizionamento e capacità di impostare dal basso. Convocato da Scaloni per allenarsi con la Nazionale maggiore nell’estate 2026, è tra i prospetti più seguiti del calcio argentino e figura nel mirino di Inter e Napoli, con il Rosario Central che valuta il cartellino intorno ai 15 milioni di dollari.

Nome: Vincent Ibrahimović

Data di nascita: 6 marzo 2008

Nazionalità: svedese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Milan

Assomiglia a: Albin Ekdal

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