Oggi in TV, dove vedere le gare di Nations League e l'Italia Under 21
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Daniel Uccellieri
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13.11.2026 05:30Altre Notizie
Nations League e l'amichevole dell'Italia Under 21: dove vedere tutte le gare di oggi.
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© foto di Federico De Luca
L'Italia Under 21 di Silvio Baldini scende in campo in amichevole con la Francia, fischio d'inizio alle 18.30 su Rai 2. Pe la Nations League riflettori puntati alle 20.45 su Serbia Germania.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 13 novembre
18.00 Moldavia-Kazakistan (Nations League) - SKY SPORT CALCIO
18.30 Francia-Italia Under 21 (Amichevole) - RAI 2
20.30 Latina-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.30 Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO
20.45 Serbia-Germania (Nations League) - SKY SPORT UNO
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