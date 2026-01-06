Pisa, ecco Durosinmi: l'attaccante già in città in attesa della firma sul contratto

Rafiu Durosinmi è il nuovo centravanti del Pisa. Il nigeriano classe 2003 è infatti arrivato già in Italia e questa sera sarà sugli spalti dell'Arena Garibaldi per seguire dal vivo il match della sua nuova squadra contro il Como.

Il giocatore in arrivo dal Viktoria Plzen è sbarcato in Italia nella serata di ieri e dopo aver sostenuto le visite mediche all'istituto Isokinetic di Bologna si è spostato nell'albergo della città toscana che lo ospiterà in queste prime ore italiane, come riportato da SestaPorta. Dalla Repubblica Ceca arriva con aspettative altissime, visti anche i 13 gol segnati in questa prima parte di stagione col suo precedente club.

Come detto stasera seguirà dal vivo i suoi nuovi compagni di squadra, col club che intanto sta sistemando tutte le questioni burocratiche relative al suo tesseramento per cercare di metterlo quanto prima a disposizione di Alberto Gilardino. Durosinmi, ricordiamo, sarà l'acquisto più oneroso della storia del Pisa: il giocatore, che firmerà un contratto valido fino al giugno del 2030, costerà al club toscano circa 10 milioni di euro a cui se ne potranno aggiungere ulteriori due di bonus futuri. I precedenti colpi più onerosi erano stati Lusuardi dal Frosinone e Meister dal Rennes, entrambi arrivati per poco più di 4 milioni di euro.