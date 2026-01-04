Pisa, molto vicino l'attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi: ha segnato già 13 reti quest'anno

Il Pisa è pronto a rinforzare il reparto offensivo di mister Gilardino. Il club nerazzurro è infatti molto vicino a chiudere per Rafiu Durosinmi, attaccante del Viktoria Plzen. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la trattativa è ormai alle battute finali: l’intesa tra le due società sarebbe stata raggiunta su una base di 9 milioni di euro, più 2 milioni legati a bonus.

Classe 2003 nigeriano, Durosinmi è considerato uno dei profili più interessanti del panorama calcistico ceco. In stagione ha messo a referto 13 reti in 32 presenze complessive tra campionato e coppe.