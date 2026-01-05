Theo Hernandez-Juventus in estate? C'è l'apertura dell'ex Milan alla riduzione dell'ingaggio
Un’indiscrezione destinata a far rumore anima già il mercato. No, non quello di gennaio, ma la sessione estiva. Secondo quanto rivelato da Carlo Pellegatti, Theo Hernandez avrebbe maturato la volontà di tornare a giocare in Italia, con la Juventus indicata come destinazione preferita. L’esterno francese sarebbe pronto a chiudere anzitempo la sua esperienza all’Al-Hilal, aprendo a un’operazione da impostare in vista della prossima estate. Sarebbero già in corso contatti tra l’entourage del giocatore e il club bianconero per valutare la fattibilità dell’affare.
Un nodo centrale - aggiunge Sportmediaset - riguarda l’ingaggio: Theo percepisce attualmente circa 20 milioni di euro a stagione, cifra fuori dai parametri della Juventus. Proprio per questo, però, il terzino sarebbe disposto a ridursi sensibilmente lo stipendio pur di rientrare in Serie A e rilanciarsi ad alti livelli. Uno scenario che, se confermato, potrebbe infiammare i prossimi mesi di mercato.