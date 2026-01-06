Pisa, preso l'attaccante, ora si pensa al centrocampo: nel mirino c'è un talento dello Zurigo

Il Pisa è scatenato in questa prima fase di calciomercato e la dirigenza del club toscano sta lavorando alacremente per mettere a disposizione del suo allenatore, Alberto Gilardino, rinforzi per raggiungere la salvezza fin da subito. Chiuso il centravanti Rafiu Durosinmi, arrivato dal Viktoria Plzen per 9 milioni più 2 di bonus, adesso nel mirino c’è un giocatore che possa rafforzare il centrocampo.

A tal proposito, Sky Sport rivela come i nerazzurri stiano spingendo per Cheveyo Tsawa, centrocampista svizzero classe 2006 di proprietà dello Zurigo. La trattativa, però, non sarebbe facile perché il club ellenico non vorrebbe privarsi con tanta facilità del giovane prospetto.

Cresciuto nelle giovanili del San Gallo, Tsawa nel 2022 è passato allo Zurigo dove ha fatto il proprio debutto tra i professionisti nel febbraio del 2024. Da allora ha accumulato 44 presenze e segnato 5 gol. Quest’anno è un titolare inamovibile della sua squadra, avendo preso parte a 19 partite su 21 sempre da titolare. Il ragazzo può anche vantare 8 presenze con la nazionale under 21 svizzera.