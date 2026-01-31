Live TMW Sassuolo, Muharemovic: "Sono contento di aver scelto il Sassuolo, l'obbiettivo rimane la salvezza"

17:00 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Tarik Muharemovic al termine di Pisa Sassuolo. Diretta testuale a cura di TMW .

Quanto è importante aver fatto 6 punti in due partite?

"Lo sappiamo tutti che queste due partite erano fondamentali a vincere per prendere tutti i punti, se possibile siamo molto contenti. E vogliamo continuare così".

Com'è giocare con Muric?

"Dal punto di vista di un difensore centrale, avere un portiere che esce così tanto e che riesce a risolvere così tante situazioni lontano dalla porta è un grande aiuto. Con un portiere come Muric ci capita di prendere qualche botta in più, è vero, ma lui ci dà tantissimo con le sue uscite. Qualche volta ci salva letteralmente. E devo fargli solo i complimenti, perché sta facendo un campionato davvero incredibile. Spero che continui così e che lasci stare tutto il resto".

In cosa avete faticato di più? E in quale momento

"Abbiamo fatto un po’ più di fatica in difesa, sì. Nel primo tempo, però, abbiamo giocato bene: avevamo il controllo della partita e l’abbiamo gestita con ordine.

Nel secondo tempo, dopo il loro gol, c’è stato quel momento in cui siamo andati un po’ in difficoltà. È stato l’episodio che ha cambiato l’inerzia, perché lo sappiamo: quando prendiamo una rete, per noi diventa fondamentale reagire subito. È stato solo quel momento lì. Poi, come squadra, abbiamo risposto bene".

Dove vuoi arrivare e quali sono i tuoi margini di miglioramento?

"Spero di continuare così, se una squadra non ti vuole un motivo c'è. Sono contento di aver scelto il Sassuolo".

Gli obbiettivi del Sassuolo sono cambiati con queste due vittorie?

"L'obbiettivo rimane la salvezza, una volta raggiunta si vedrà".