Pisa-Sassuolo 1-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli (45′ Loyola), Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin (45′ Leris), Aebischer, Angori (84′ Stengs); Moreo (69′ Sojilkovic), Tramoni; Meister (45′ Durosinmi). A disposizione: Andrade, Guizzo, Hojholt, Akinsanmiro, Coppola, Piccinini, Lorran. Allenatore: Caridi
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Matic, Thorstvedt, Koné (73′ Lipani); Berardi (84′ Volpato), Pinamonti (73′ Moro), Laurienté (73′ Fadera). A disposizione: Turati, Zacchi, Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Iannoni, Perini, Volpato, Skjellerup. Allenatore: Grosso
Arbitro: Alberto Ruben Arena
Marcatori: 26′ Berardi (S), 46′ pt aut. Caracciolo (P), 51′ Aebischer (P), 57′ Koné (S)
Ammoniti: Thorstvedt (S), Koné (S), Bozhinov (P), Touré (P), Tramoni (P), Moro (S)