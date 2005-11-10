Il "più sottovalutato" per Alvini ha un contratto da blindare: chi è Anthony Oyono

La benedizione di Massimiliano Alvini per Anthony Oyono è di quelle mica banali. Perché lo indica senza dubbio e senza indugio come uno dei giocatori più sottovalutati in assoluto. Dei meno chiacchierati. E per lui prevede e intravede un futuro pesantissimo, nonostante non sia tra i talenti più imberbi della rosa, pur avendo comunque venticinque anni. "In Champions League. Se migliora nella fase difensiva è da grande squadra. Sottovalutato. Ha un gemello, Jeremy è in prestito a Spezia, anche se li volevo entrambi. Eccellente, molto forte".

Chi è Oyono

Per adesso è un ragazzo che s'è fatto la gavetta ben lontano dai riflettori. Perché nasce e cresce nel Boulogne, terza serie francese, nel National. 31 presenze in campionato, il Frosinone e il suo scouting ci credono e lo portano a casa nel gennaio del 2022. Lo portano in Ciociaria, diventa un giocatore importante nella promozione in Serie A dove debutta subito nel campionato 2023/2024. La retrocessione, poi due stagioni in B dove è titolarissimo in pianta stabile. Segna pure due reti, una per anno, cresce negli assist perchéa 1 sale a 4 nella scorsa annata e in questa, nella stagione del ritorno in A, è già a quota 2 su 5 presenze.

La Nazionale del Gabon e il futuro di Oyono

Per le sue origini familiari, ha scelto di rappresentare il Gabon dove ha esordito nel 2021. Poi in Coppa d'Africa, diventa da allora un punto fermo delle Pantere gabonesi. A breve, per le sue prestazioni, il Frosinone dovrà trattare il rinnovo di un contratto in scadenza nell'estate che verrà. Ed è la volontà chiarissima della società ed evidentemente anche di mister Alvini.