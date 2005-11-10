Alvini a sorpresa: "Oyono sottovalutato: se migliora in difesa, può arrivare in Champions"

Nel suo lungo intervento dal palco del Festival dello Sport di Trento, mister Massimiliano Alvini ha detto la sua anche su alcuni singoli elementi del Frosinone. Il tecnico dei ciociari ha esaltato, in particolare, il difensore classe 2001 Anthony Oyono. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

L'investitura di Alvini su Oyono

Uno dei più sottovalutati in rosa è Anthony Oyono: dove può arrivare?

"In Champions League. Se migliora nella fase difensiva è da grande squadra. Sottovalutato. Ha un gemello, Jeremy è in prestito a Spezia, anche se li volevo entrambi. Eccellente, molto forte".

I numeri di Oyono col Frosinone

Arrivato in Italia dall'US Boulogne nel gennaio 2022, Oyono è costato appena 100.000 euro al Frosinone. In questa stagione, finora ha collezionato 6 presenze con un assist e 473 minuti giocati. In totale, tra le fila dei ciociari, vanta invece 107 presenze con 2 gol e 10 assist.