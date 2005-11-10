Roma, Hermoso si è meritato il rinnovo grazie a Gasperini. Era già stato ceduto dopo sei mesi

"L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione a titolo temporaneo di Mario Hermoso. Arrivato nella Capitale nel 2024, il difensore spagnolo ha collezionato 13 presenze e 1 gol in giallorosso". È il 31 gennaio del 2025 quando l'avventura del difensore spagnolo sembrava già ampiamente terminata. Un'annata particolare, con lui e Hummels che erano arrivati tardi, forse in ritardo di condizione, senza trovare grande spazio nelle rotazioni fra De Rossi, Juric e Ranieri. Tre indizi fanno una prova? Non sembra.

Adattamento

Forse, abituati a giudicare tutto e subito, il calcio italiano non si ricorda più che c'è bisogno di tempo per trovare un centro. Mario Hermoso lo ha fatto con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, che ha voluto valutare tutti i calciatori a sua disposizione. Hermoso forse non partiva in prima fila, ma ha le caratteristiche che piacciono al tecnico. Grinta, ma anche abitudine a giocare in una difesa a tre, come faceva con Simeone all'Atletico. Il resto è stato naturale, aiutato ovviamente dalle prestazioni.

Quest'anno è partito anche meglio. Quattordici presenze su quindici partite totali, tredici da titolare. È normale e probabilmente doveroso che il Gasp ne chieda il rinnovo al più presto. Un biennale è molto più che meritato.